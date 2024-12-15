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Ватерполиста «Спартака» дисквалифицировали на два года за допинг

Игрок волгоградского «Спартака» Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Игрок волгоградского «Спартака» Семен Девяткин получил двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации водного поло Волгоградской области.

Допинг-проба спортсмена, взятая у него 1 ноября, дала положительный результат на наличие в организме препарата из списка запрещенных гормонов и регуляторов метаболизма.

Девяткину 20 лет, он выступает за основную команду «Спартака» с 2023 года и в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата России в составе «красно-белых».