Ватерполиста «Спартака» дисквалифицировали на два года за допинг

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Игрок волгоградского «Спартака» Семен Девяткин получил двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации водного поло Волгоградской области.
Допинг-проба спортсмена, взятая у него 1 ноября, дала положительный результат на наличие в организме препарата из списка запрещенных гормонов и регуляторов метаболизма.
Девяткину 20 лет, он выступает за основную команду «Спартака» с 2023 года и в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата России в составе «красно-белых».