Чудо на последней секунде! Ватерполистки выиграли первый титул России в командных видах за пять лет

Водное поло. Кубок мира (второй дивизион)
Финал отборочного турнира
Россия — Китай — 18:17 (4:3, 4:4, 4:6, 6:4).
Прохладным августовским вечером 2021 года в Москве сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира в «Лужниках» — те, кто там был, могли вспомнить нотки атмосферы ЧМ-2018. С тех пор российские сборные в командных видах спорта не выигрывали никаких международных титулов — если не считать хоккейного Кубка Первого канала или условной лапты. Потому что не участвовали. И вот спустя 4,5 года Россия получила шанс на титул — в водном поло. И реализовала его чудесным образом.
Путь к суперфиналу
Если мужчины пару недель назад на своем Кубке мира выступали в нейтральном статусе, то девушки приехали на Мальту уже с флагом и гимном. Причем других взрослых команд в игровых видах спорта у нас нет даже в нейтральном статусе — ватерполисты уникальны. И шанс на титул появился уже на первом же турнире после амнистии.
Титул, конечно, не ахти какой — в рамках Кубка мира по водному поло идет отборочный турнир, и Россия логичным образом пробивается из второго дивизиона, в котором в три раза меньше путевок в финальную часть, чем в первом. Но флаг поднимают, чествуют как победителей — на безрыбье и такое достижение однозначно рыба.
После разноса всех соперниц на пути к финалу подопечные Сергея Маркоча уже обеспечили себе путевку в решающую часть в Австралии. В финале с Китаем разыгрывалась победа в общем турнире — и место в первом дивизионе на следующий год. Результаты и уровень отстраненной сборной говорят сами за себя:
Россия — Аргентина — 33:11.
Россия — Германия — 26:4.
Россия — ЮАР — 27:5.
Россия — Бразилия — 22:5.
Россия — Канада — 24:6.
При таких результатах в мальтийском бассейне наши уже могли почувствовать запах золота — а не только хлорки.
Сложный финал
Но Китай — совсем другая история. Эта сборная принимала участие во всех последних Олимпийских играх, была вице-чемпионом мира в 2011 году, и там работают европейские специалисты: главный тренер — из Испании, Мигель Ока.
Поэтому здесь борьба пошла сразу в полную силу. Китаянки уже на третьей минуте красивым навесом забросили метров с семи. В ответ на позиции «столба» работала Владислава Нечаева — второй гол она забила не глядя в окружении лезущих на нее пяти китаянок. Вообще, получилось много красивых голов — парашютики, один в исполнении Беллы Маркоч не глядя «спиной». Это был реально международный матч, по которым мы долго скучали.
Первая четверть закончилась со счетом 4:3 — за секунды до сирены россиянки нашли удаление и быстро реализовали большинство усилиями Марии Макаровой. Но лидерство было условным — китаянки грамотно и компактно оборонялись, не сказать, чтобы у наших было много возможностей в позиционных атаках. Правда, и сами наши восточные соседи к концу восьмиминутки подсели и некоторые атаки просто не успевали доводить до броска — наши встречали высоко.
Чудо от Савченко
На наше счастье, китаянки слишком часто давали нам уходить в контратаки, и возить их по периметру не приходилось. Но тут проснулась нападающая соперниц Цинь Ян — и несколько раз она продавливала наших мощных защитниц. И наши, простите за каламбур, поплыли. Китай быстро догнал, а дальше в течение второй половины пошла перестрелка — ни одна из команд не получала преимущества больше гола. Россиянок тащила ветеран Екатерина Прокофьева, китаянок, по мнению нашего тренера, судьи — Сергей Маркоч даже получил желтую карточку за споры.
Матч перешел в классический эндшпиль — где у каждой команды было по атаке в конце. Китайцы взяли тайм-аут — и свою попытку не реализовали. У россиянок был мизерный шанс — на табло оставалось играть ровно 4,0 секунды. Но нашим тайм-аут как раз помог — соперниц утащили вглубь, Дарья Савченко просто проплыла метра три с центральной линии — и пальнула. Попав и забросив один из самых красивых и точно самый важный гол турнира.
Мы вернулись! И еще как. Теперь будем жадно наверстывать все то, что упустили за четыре года.