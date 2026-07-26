Российские ватерполистки заработали $35 тыс. за 4-е место Кубка мира

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло заработала $35 тыс. по итогам выступления в финальной стадии Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.
Ранее ТАСС сообщал, что россиянки в матче за третье место со счетом 9:12 уступили австралийкам и заняли четвертое место по итогам соревнований.
Сборная России заслужила право сыграть в финальной части Кубка мира после победы во втором дивизионе турнира. На этом этапе выступают восемь команд, турнир проходит в формате плей-офф.