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Российские ватерполистки заработали $35 тыс. за 4-е место Кубка мира

Россиянки уступили в матче за 3-е место австралийкам.

Источник: EPA/TASS

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло заработала $35 тыс. по итогам выступления в финальной стадии Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Ранее ТАСС сообщал, что россиянки в матче за третье место со счетом 9:12 уступили австралийкам и заняли четвертое место по итогам соревнований.

Сборная России заслужила право сыграть в финальной части Кубка мира после победы во втором дивизионе турнира. На этом этапе выступают восемь команд, турнир проходит в формате плей-офф.