Сюрприз дня: объединенную Федерацию водных видов спорта возглавит Мазепин-старший. Его поддержал Дегтярев

Решение было принято после встречи Дегтярева с Сальниковым и объяснялось следующим образом: «В мире все водные виды спорта объединяет WorldAquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта, и повысить массовость», — заявил министр.