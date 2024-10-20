Макушенко повторила под водой культовый танец Майкла Джексона из клипа «Триллер»

«Мне потребовалось три года и бесчисленное количество просьб перед каждым Хэллоуином, чтобы, наконец, станцевать этот танец под водой!



Я не являюсь профессиональным танцором на суше, поэтому сначала я проанализировала оригинальную хореографию, затем изучила моменты, когда Майкл Джексон создавал свои культовые выражения лица. После этого я снова и снова отрабатывала хореографию перед зеркалом и запоминала каждый ритм, чтобы после съемок в бассейне идеально синхронизировать музыку.



Это более продолжительный танец, чем я обычно танцую! У меня ушло около 3 часов на съемку (я все снимаю сам, без посторонней помощи). Конечно, мне нужно было подогнать видео под культовый клип, поэтому я даже нашла красную кожаную куртку», — поделилась с подписчиками Кристина.