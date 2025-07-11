Россияне впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира по водным видам спорта

На чемпионате мира 2023 года китайские прыгуны завоевали 12 из 13 золотых наград, год спустя в Дохе отдали соперникам уже 4. Впрочем, тот турнир пришелся на олимпийский год (в связи с пандемией коронавируса график чемпионатов мира сдвинулся и вместо раза в два года после Игр в Токио он проходил ежегодно), поэтому все силы китайская сборная бросила на успех в Париже. Результат там был показан стопроцентным — все восемь олимпийских золотых медалей уехали в КНР.