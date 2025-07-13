Россиянам на ЧМ по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях флаг страны

«Обратите внимание, что ни до чемпионата, ни во время чемпионата, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России. Публикация эмодзи с флагом и тому подобного будет означать привязку их участия к стране, которая считается конфликтующей», — отметили в международной федерации.