Жарко, душно, дуриан есть нельзя. Как Сингапур принимает водный ЧМ

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре уже идет полным ходом, в копилке нейтральных атлетов «Б», как обозначены обладатели российского паспорта, есть одно золото — Александра Мальцева в мужской соло-программе синхронного плавания. Старты на открытой воде медалей не принесли, в водное поло нейтралы не допущены. Все надежды — на синхронку и плавание в бассейне, последнее еще даже не началось.
Сингапур — не слишком хорошо изученное место, про которое до сих пор ходит много странных слухов, главный из которых — запрет на жвачку и поцелуи в общественных местах, а также подключение к открытым точкам WiFi без разрешения владельца. Корреспондент «СЭ» проверил некоторые из них и пришел к выводу, что часть этих легенд, наверное, пора разрушить.
Въезд
Он абсолютно бесконтактный, никаких пограничников, ты просто сканируешь паспорт и, если все в порядке — есть виза и заполнена декларация о здоровье, — проходишь к ленте получения багажа, после чего выходишь по «зеленому» коридору. Никаких вопросов, досмотра, сканирования (во всяком случае, явного). Никаких штампов в паспорт.
Климат
Жарко, влажно — классическая Юго-Восточная Азия в июле. Пока без дождей, но обещают. Везде кондиционеры, без них очень тяжело.
Организация чемпионата
Основные события турнира — водное поло, прыжки в воду, синхронное и спортивное плавание — пройдут в спортивном кластере OCBC Arena. Для этого выделены два объекта, один принимает водное поло и спортивное плавание, второй — синхронку и прыжки в воду. На отшибе, в районе Сентоса, уже провели плавание на открытой воде и скоро начнут хай-дайвинг.
Логистика, как обычно, не без огрехов — участники и пресса размещаются как в официальных отелях, так и в тех, которые выбрали сами. От официальных ходят автобусы, но только до мест проведения соревнований. Проблема в том, что нет маршрута между OCBC Arena и Сентосой, то есть, чтобы попасть на хай-дайвинг, нужно ехать от отеля, а уж если ты на плавании — то обратно в отель и уже оттуда в Сентосу.
В остальном ничего необычного, вход на объекты по аккредитации, билеты в продаже, пока на все дни, даже на финалы плавания.
Отношение
В целом все в порядке, если не считать запрета от международной федерации спрашивать нейтралов о чем-либо, кроме спортивных тем. Это создало небольшую напряженность в общении, так как любой разговор так или иначе затрагивает паузу в выступлениях на чемпионатах мира. А дальше логически возникает тема причин, которые привели к этой паузе. В остальном никаких проблем, никого не интересует, какой у тебя паспорт.
Общие впечатления
Очень чисто, не видно полиции, но много камер. Чистота такая, что люди спокойно садятся и ложатся на тротуары. Белые джинсы после этого остаются белыми. Самая большая грязь, которую удалось увидеть за два дня, — банка из-под колы, которую кто-то оставил на скамейке.
В субботу над городом летали военные самолеты. Это слышали все, ни о каких явных причинах не сообщалось, возможно, это были учения. Еда дорогая, к цене в меню нужно добавлять налог и тариф за посадку. Самый дешевый вариант — фудкорты или уличные точки, то есть то, что не классифицируется как ресторан или кафе.
Визитная карточка Сингапура, во всяком случае одна из, — Гарденс бай Бэй. Это парк с оранжереями и прибрежными зонами, в центре которого стоят огромные «деревья», на которых расположены солнечные батареи, битком забит туристами, их очень много, а на обзорную площадку на вершине одного из таких деревьев очередь, как в Мавзолей. Возможно, если прийти туда утром в будний день, людей будет поменьше.
Сказки
Жвачки. Запрещен ее импорт, то есть ввоз с целью перепродажи. Для личного пользования — никаких проблем. Курят в Сингапуре всегда рядом с урнами, которые расположены на тротуарах ближе к проезжей части.
Публичное обнажение. Сложно сказать, что считать обнажением, но вечером воскресенья я видел несколько мужчин-бегунов топлесс. Встречаются они в таком виде, скажем честно, в Сингапуре почаще, чем в Москве.
Штраф за кормление голубей. По большому счету он нереализуем — в Сингапуре их нет. Даже следов от голубей нет. Точно так же там нет и кошек, а собаки только на поводках.
Подключение к публичному WiFi. Его тоже нет. С другой стороны, везде, где тебе это нужно, — в отеле, на спортивных объектах, в кафе и ресторанах — тебе скажут пароль, если он вообще не указан на видном месте. В плане связи больше всего не повезло белорусам, их оператор мобильной связи не имеет роуминга в Сингапуре. Это создает проблему — смс от банка при оплате онлайн не приходят, то есть привязать карту (а у белорусов они без проблем работают везде) к сервису такси не получится, остается платить наличными.
Странности
Утром воскресенья по Сингапуру рассекали местные велогонщики-любители, пытаясь захватить период времени, когда еще не так жарко. Половина из них была без шлемов, что немыслимо, например, в Европе. Там почти наверняка за это будет штраф. Здесь никого это не волнует. Как, кстати, мало кого волнует и переход улицы на красный свет, что регулярно делают местные.
Но есть одно правило, которое действительно лучше соблюдать, — в Сингапуре продается дуриан. Употреблять его в пищу в публичных местах запрещено — фрукт жутко воняет. За поедание его в номере отеля — штраф от 200 до 300 сингапурских долларов, как за курение. При этом попробовать дуриан очень хочется, только вот непонятно, где его есть, после того как купишь.
Обычная жизнь, обычные люди. Но жвачку действительно никто не жует. Даже иностранцы.
Сергей Лисин