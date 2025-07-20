Жарко, душно, дуриан есть нельзя. Как Сингапур принимает водный ЧМ

Логистика, как обычно, не без огрехов — участники и пресса размещаются как в официальных отелях, так и в тех, которые выбрали сами. От официальных ходят автобусы, но только до мест проведения соревнований. Проблема в том, что нет маршрута между OCBC Arena и Сентосой, то есть, чтобы попасть на хай-дайвинг, нужно ехать от отеля, а уж если ты на плавании — то обратно в отель и уже оттуда в Сентосу.