Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Казани в 2015 году. Столица Татарстана должна была принять турнир в 2025 году, однако Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила проводить соревнования на территории России из-за ситуации на Украине. Соревнования прошли в Сингапуре, российские спортсмены выступили на них в нейтральном статусе.