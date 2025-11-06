Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия имеет возможность побороться за проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
Чемпионат мира 2027 года пройдет в Будапеште, в 2029 году турнир примет Пекин.
«У нас есть возможность побороться в 2031 году за проведение чемпионата мира в России, но мы будем конкурировать с таким городом, как Мадрид. Предложение международной федерации направлено», — сказал Мазепин.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Казани в 2015 году. Столица Татарстана должна была принять турнир в 2025 году, однако Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила проводить соревнования на территории России из-за ситуации на Украине. Соревнования прошли в Сингапуре, российские спортсмены выступили на них в нейтральном статусе.
World Aquatics допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.