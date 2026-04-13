Украина осудила возвращение россиян в водных видах спорта: «Эти разговоры выглядят позорными»

Глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступил с резкой критикой решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить россиян до всех турниров с флагом и гимном.

Источник: Кадр из трансляции

В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.

«Министерство молодежи и спорта Украины решительно осуждает решение World Aquatics о возобновлении использования национальной символики атлетами из России и Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства.

«Спорт должен объединять вокруг честных правил и уважения к жизни. Возвращение флага страны, которая эти правила презирает и систематически разрушает — тревожный сигнал для всего спортивного сообщества. Сегодня наши атлеты тренируются под обстрелами, и на этом фоне любые разговоры о “нейтральности” или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными и оторванными от реальности», — заявил глава министерства Матвей Бедный.

«Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии из-за спортивных успехов атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины», — добавил Бедный.