Белорусские тяжелоатлеты завоевали семь наград континентального форума

Из столицы Молдовы наша делегация увезет три золота, одно серебро и три бронзы. В двоеборье белорусские спортсмены завоевали две награды (1−0−1): Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы в весе до 102 кг, а Сюзанна Володько показала третий результат в категории до 71 кг. Также в активе нашей команды пять малых медалей в отдельных упражнениях (2−1−2): Тихонцов взял по золоту в рывке и толчке, Володько была второй в толчке, бронзовыми призерами в рывке стали Диана Мойсеевич (до 64 кг) и Андрей Фролов (до 81 кг).
С третьей в карьере победой на континентальных форумах Евгения Тихонцова поздравил президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. «Вы в очередной раз продемонстрировали огромное трудолюбие, великолепную форму и психологическую зрелость, полностью оправдав надежды тренеров и многочисленных болельщиков в родной Беларуси. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и достижения самых желанных спортивных высот», — говорится в поздравлении главы НОК.
Всего в Кишиневе выступили 11 белорусских тяжелоатлетов. Четвертые места по итогам двоеборья заняли Екатерина Якушева (до 59 кг) и Диана Мойсеевич (до 64 кг), на пятых строчках в итоговых протоколах расположились Екатерина Тимошенко (до 59 кг), Андрей Фролов (до 81 кг) и Сергей Шаренков (до 109 кг), Вадим Лихорад замкнул топ-6 (до 81 кг). Юлия Котенева (до 55 кг) и Дарья Хейдер (до 87 кг) стали 7-ми, а Владислав Сакович — 11-м (до 109 кг). Участие в чемпионате Европы приняли более 330 штангистов из 42 стран.