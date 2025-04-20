Белорусские тяжелоатлеты завоевали семь наград континентального форума

Из столицы Молдовы наша делегация увезет три золота, одно серебро и три бронзы. В двоеборье белорусские спортсмены завоевали две награды (1−0−1): Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы в весе до 102 кг, а Сюзанна Володько показала третий результат в категории до 71 кг. Также в активе нашей команды пять малых медалей в отдельных упражнениях (2−1−2): Тихонцов взял по золоту в рывке и толчке, Володько была второй в толчке, бронзовыми призерами в рывке стали Диана Мойсеевич (до 64 кг) и Андрей Фролов (до 81 кг).