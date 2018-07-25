Российские лыжники бегают в Норвегии по дороге с грязью

Российские лыжники в качестве тренировки используют для пробежки дорогу с грязью в норвежском Шушене. На видео проблемы с бегом возникли у Андрея Краснова.

«Если честно, все остальные видео ничто, по сравнению с этим. Я не могла это не выложить. Да простит меня Андрей», — подписала ролик Белорукова.