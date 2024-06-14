Российская конькобежка похвасталась ягодицами на пляже | Источник: Газета.Ру

«Ну что, товарищи! За свои слова нужно отвечать! Принимаю челлендж от Вероники», — написала Саютина.

Спортсменка приняла челлендж по демонстрации ягодиц от лыжницы Вероники Степановой, выложив фото на одном из морских пляжей.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.