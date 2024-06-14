Российская конькобежка похвасталась ягодицами на пляже
Российская конькобежка Александра Саютина опубликовала в своем Telegram-канале новое фото.
Российская конькобежка Александра Саютина опубликовала в своем Telegram-канале новое фото.
«Ну что, товарищи! За свои слова нужно отвечать! Принимаю челлендж от Вероники», — написала Саютина.
Спортсменка приняла челлендж по демонстрации ягодиц от лыжницы Вероники Степановой, выложив фото на одном из морских пляжей.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Так, весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.