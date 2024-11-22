«Авторитета ноль». Губерниев — о руководителях зимних спортивных федераций в России

«А вы заметили, что наши руководители иных зимних федераций вообще молчат по контактам с иностранными коллегами??? С IBU и FIS, например??? А ведь некоторые большие позиции типа занимали в международных структурах… Контактов нет, авторитета ноль, допуска к зиме нет и не будет…. Может, кто другой придёт в наши федерации зимние руководить и договариваться начнёт??? Под лежачий камень вода не течёт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.