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Журова рассказала о скором возвращении россиян на чемпионаты мира

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о скором возвращении россиян на чемпионаты мира в зимних видах спорта. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

«Слышала, что есть вариант, при котором нас допустят на чемпионаты мира. Речь идет про 2025 год, ряд международных федераций уже начали думать, как это сделать», — заявила Журова. По ее словам, отношение к россиянам в различных международных федерациях отличается, но в большинстве своем остается положительным.

30 ноября Журова высказалась о меняющих гражданство российских спортсменах. По ее мнению, каждый случай надо рассматривать индивидуально.

Большинство международных федерация отстранило российских спортсменов от соревнований с 2022 года. Вопрос их возвращения на старты до сих пор не решен. Из-за этого сборная России не была допущена на Олимпийские игры в Париже и многие крупные международные соревнования, включая чемпионаты мира и Европы.