Журова рассказала о скором возвращении россиян на чемпионаты мира

«Слышала, что есть вариант, при котором нас допустят на чемпионаты мира. Речь идет про 2025 год, ряд международных федераций уже начали думать, как это сделать», — заявила Журова. По ее словам, отношение к россиянам в различных международных федерациях отличается, но в большинстве своем остается положительным.
30 ноября Журова высказалась о меняющих гражданство российских спортсменах. По ее мнению, каждый случай надо рассматривать индивидуально.
Большинство международных федерация отстранило российских спортсменов от соревнований с 2022 года. Вопрос их возвращения на старты до сих пор не решен. Из-за этого сборная России не была допущена на Олимпийские игры в Париже и многие крупные международные соревнования, включая чемпионаты мира и Европы.