Журова рассказала о скором возвращении россиян на чемпионаты мира

«Слышала, что есть вариант, при котором нас допустят на чемпионаты мира. Речь идет про 2025 год, ряд международных федераций уже начали думать, как это сделать», — заявила Журова. По ее словам, отношение к россиянам в различных международных федерациях отличается, но в большинстве своем остается положительным.