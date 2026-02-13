Ричмонд
Сноубордист Тоцука выиграл соревнования Олимпиады в хафпайпе

Серебро у австралийца Скотти Джеймса, бронза — у японца Рюсэи Ямады.

Источник: AP 2024

ЛИВИНЬО /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Японский сноубордист Юто Тоцука стал победителем Олимпийских игр в дисциплине «хафпайп». Соревнования прошли в Ливиньо.

Тоцука показал результат 95 баллов. Второе место занял австралиец Скотти Джеймс, набравший 93,50 балла. Третьим стал японец Рюсэи Ямада (92 балла).

В медальном зачете лидерство сохраняет сборная Норвегии, завоевавшая 8 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград. Вторыми идут итальянцы (6 золотых, 3 серебряные, 9 бронзовых), третьими — американцы (4−7−3).

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.