Сноубордист Тоцука выиграл соревнования Олимпиады в хафпайпе

ЛИВИНЬО /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Японский сноубордист Юто Тоцука стал победителем Олимпийских игр в дисциплине «хафпайп». Соревнования прошли в Ливиньо.
Тоцука показал результат 95 баллов. Второе место занял австралиец Скотти Джеймс, набравший 93,50 балла. Третьим стал японец Рюсэи Ямада (92 балла).
В медальном зачете лидерство сохраняет сборная Норвегии, завоевавшая 8 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград. Вторыми идут итальянцы (6 золотых, 3 серебряные, 9 бронзовых), третьими — американцы (4−7−3).
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.