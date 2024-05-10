Тренера из Дагестана, избившего ребенка, пожизненно дисквалифицировали

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тренер Алаудин Атаев, который избил юного спортсмена из-за поражения на соревнованиях, пожизненно дисквалифицирован. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы Дагестана, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с тренером из Дагестана, который избил своего ученика из-за поражения в схватке. Инцидент произошел на соревнованиях по борьбе в Оренбурге.

«Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершен нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах», — сказал Муртузалиев.