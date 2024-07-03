21:17 (мск), источник: БЕЛТА

Борец греко-римского стиля Валевский стал бронзовым призером юниорского ЧЕ в Сербии

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители греко-римского стиля завершили выступления на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первую медаль нашей команде юниоров принес Илья Валевский, выступающий в весовой категории до 72 кг. Накануне белорус начал турнир с побед над румыном Леонардом Иураску и россиянином Зауром Беслекоевым, но в полуфинале минимально уступил Мухаммеду Гочмену из Турции. Сегодня в поединке за бронзовую награду Валевский со счетом 9:0 разгромил грузина Нику Глонти. На минувшей неделе брат Ильи Кирилл стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юношей (U17).

Завтра на юниорском континентальном форуме будут разыграны медали в женской борьбе. В весе до 55 кг за золото сразится наша Марта Гетманова, ее соперницей станет турчанка Туба Демир. До финала в категории до 68 кг дошла белоруска Алина Шевчук, противостоять ей в решающей схватке будет Алина Шевченко из России. Кроме того, за бронзу в весе до 76 кг поспорит наша Александра Козлова, ее оппонентка определится в утреннем утешительном турнире.

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