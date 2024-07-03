Борец греко-римского стиля Валевский стал бронзовым призером юниорского ЧЕ в Сербии

Первую медаль нашей команде юниоров принес Илья Валевский, выступающий в весовой категории до 72 кг. Накануне белорус начал турнир с побед над румыном Леонардом Иураску и россиянином Зауром Беслекоевым, но в полуфинале минимально уступил Мухаммеду Гочмену из Турции. Сегодня в поединке за бронзовую награду Валевский со счетом 9:0 разгромил грузина Нику Глонти. На минувшей неделе брат Ильи Кирилл стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юношей (U17).



Завтра на юниорском континентальном форуме будут разыграны медали в женской борьбе. В весе до 55 кг за золото сразится наша Марта Гетманова, ее соперницей станет турчанка Туба Демир. До финала в категории до 68 кг дошла белоруска Алина Шевчук, противостоять ей в решающей схватке будет Алина Шевченко из России. Кроме того, за бронзу в весе до 76 кг поспорит наша Александра Козлова, ее оппонентка определится в утреннем утешительном турнире.