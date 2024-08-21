Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Дербента подарили квартиру дагестанскому призеру ОИ-2024, выступавшему на Олимпиаде за Грецию

Власти Дербента вручили борцу вольного стиля Даурену Куруглиеву квартиру за медаль Олимпиады в Париже, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Дагестана.

Источник: Getty Images

На Играх-2024 уроженец Дербента выступал за сборную Греции и завоевал бронзу в категории до 86 кг. Во вторник, 20 августа, спортсмен и его тренер провели встречу с представителями городской администрации, на которой Куруглиеву вручили сертификат на однокомнатную квартиру в одном из строящихся жилых комплексов. Борец поблагодарил чиновников и пообещал в следующий раз приехать в родной город уже с олимпийским золотом.

Куруглиев сменил спортивное гражданство на греческое в апреле 2023 года. Напомним, сборная России по борьбе в полном составе отказалась участвовать в Олимпиаде-2024 из-за недопуска своих сильнейших спортсменов.