Власти Дербента подарили квартиру дагестанскому призеру ОИ-2024, выступавшему на Олимпиаде за Грецию

На Играх-2024 уроженец Дербента выступал за сборную Греции и завоевал бронзу в категории до 86 кг. Во вторник, 20 августа, спортсмен и его тренер провели встречу с представителями городской администрации, на которой Куруглиеву вручили сертификат на однокомнатную квартиру в одном из строящихся жилых комплексов. Борец поблагодарил чиновников и пообещал в следующий раз приехать в родной город уже с олимпийским золотом.