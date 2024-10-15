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Белорусские борцы выиграли пять медалей на международном турнире в Смоленске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смоленске завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из России и Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерства спорта и туризма.

По итогам турнира белорусы завоевали пять медалей (1−1−3). Победителем в весовой категории до 125 кг стал Владислав Кирлюк. Серебро взял Никита Савицкий (57 кг), а обладателями бронзовых наград стали Герберт Акопян (57 кг), Алексей Мисоченко (79 кг) и Валерий Гринкевич (125 кг).