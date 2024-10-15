Белорусские борцы выиграли пять медалей на международном турнире в Смоленске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смоленске завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из России и Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерства спорта и туризма.