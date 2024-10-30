Садулаев вышел в финал ЧМ, вырвав победу за 0,3 секунды до конца схватки

В полуфинальной схватке в весовой категории до 92 кг россиянин одолел борца из Ирана Камрана Гасемпура, выполнив решающий прием за 0,3 секунды до конца боя. В финале Садулаев встретится с грузином Мирианом Майсурадзе.
В категории до 79 кг в финал вышел россиянин Магомед Магомаев, его соперником станет Автандил Кенчадзе из Грузии.
Садулаев завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). Он также является пятикратным чемпионом мира. Для Садулаева это первый турнир с момента недопуска на Олимпиаду 2024 года в Париже.