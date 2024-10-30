Садулаев вышел в финал ЧМ, вырвав победу за 0,3 секунды до конца схватки

Садулаев завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). Он также является пятикратным чемпионом мира. Для Садулаева это первый турнир с момента недопуска на Олимпиаду 2024 года в Париже.