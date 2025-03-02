Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Сайтиева

Сайтиев является одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.