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В UWW назвали Сайтиева одним из величайших борцов

Олимпийский чемпион умер на 50-м году жизни 2 февраля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев был одним из величайших борцов в истории. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Объединенного мира борьбы (UWW).

Сайтиев умер на 50-м году жизни.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены констатировать уход из жизни одного из величайших спортсменов, который когда-либо видел наш спорт. Выражаем соболезнования родным и близким. Пусть Бувайсар Сайтиев покоится с миром», — отметили в пресс-службе UWW.

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.