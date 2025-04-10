Шевчук стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 68 кг

Наша спортсменка стала лучшей на континенте в весовой категории до 68 кг. Накануне по ходу турнира Шевчук победила албанку Альбину Дражи, турчанку Бюсе Тосун и украинку Манолу Скобельскую. Сегодня в решающем поединке Алине противостояла представительница Румынии Екатерина Зеленых, белоруска одержала победу со счетом 2:1 и стала обладательницей золота. Также Алина Шевчук является действующей чемпионкой Европы-U23 и двукратным призером молодежного чемпионата мира.
Кроме того, в четверг по итогам предварительных схваток в поединок за третье место вышла наша Виолетта Ребикова (до 53 кг). На стадии квалификации белоруска победила молдаванку Юлию Леорду, но в четвертьфинале уступила будущей финалистке Марии Преволараки из Греции. Завтра вечером Ребикова оспорит бронзовую медаль с турчанкой Зейнеп Йетгил.
Шанс на награду континентального форума сохраняет и Арина Мартынова, выступающая в категории до 57 кг. В первой же схватке на турнире наша спортсменка проиграла Ольге Хорошавцевой, но благодаря выходу россиянки в финал получила шанс побороться в утешительной сетке. Днем пятницы Мартынова встретится со шведкой Эвелиной Хултен, победительница этой пары станет участницей поединка за бронзу. Еще три белоруски Вероника Иванова (до 62 кг), Кристина Сазыкина (до 65 кг) и Виктория Радькова (до 72 кг) выступления в Словакии завершили.