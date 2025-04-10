Шевчук стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 68 кг

Шанс на награду континентального форума сохраняет и Арина Мартынова, выступающая в категории до 57 кг. В первой же схватке на турнире наша спортсменка проиграла Ольге Хорошавцевой, но благодаря выходу россиянки в финал получила шанс побороться в утешительной сетке. Днем пятницы Мартынова встретится со шведкой Эвелиной Хултен, победительница этой пары станет участницей поединка за бронзу. Еще три белоруски Вероника Иванова (до 62 кг), Кристина Сазыкина (до 65 кг) и Виктория Радькова (до 72 кг) выступления в Словакии завершили.