Белорусский борец Исмаил стал бронзовым призером первенства Европы U-17

Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 51 кг. Уже в первом круге Исмаил проиграл украинцу Роберту Алоеву, но благодаря дальнейшему выходу обидчика в финал Наби попал в утешительную сетку. Там белорусский борец победил македонца Мураджа Мустафу, а в схватке за бронзовую медаль был сильнее Самвела Горгяна из Испании.
Близок к медали 15 июня был и наш Даниил Ноговицын, выступающий в самом легком весе до 45 кг. На стадии одной восьмой финала белорус уступил будущему финалисту грузину Сабе Миндиашвили, а в утешительном раунде одолел Якупа Кичика из Турции. В поединке за третье место Ноговицын не справился с молдаванином Виктором Гуриным.