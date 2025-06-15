Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский борец Исмаил стал бронзовым призером первенства Европы U-17

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Наби Исмаил завоевал медаль на юношеском первенстве Европы 2025 года в Северной Македонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 51 кг. Уже в первом круге Исмаил проиграл украинцу Роберту Алоеву, но благодаря дальнейшему выходу обидчика в финал Наби попал в утешительную сетку. Там белорусский борец победил македонца Мураджа Мустафу, а в схватке за бронзовую медаль был сильнее Самвела Горгяна из Испании.

Близок к медали 15 июня был и наш Даниил Ноговицын, выступающий в самом легком весе до 45 кг. На стадии одной восьмой финала белорус уступил будущему финалисту грузину Сабе Миндиашвили, а в утешительном раунде одолел Якупа Кичика из Турции. В поединке за третье место Ноговицын не справился с молдаванином Виктором Гуриным.