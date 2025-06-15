Белорусский борец Исмаил стал бронзовым призером первенства Европы U-17

Близок к медали 15 июня был и наш Даниил Ноговицын, выступающий в самом легком весе до 45 кг. На стадии одной восьмой финала белорус уступил будущему финалисту грузину Сабе Миндиашвили, а в утешительном раунде одолел Якупа Кичика из Турции. В поединке за третье место Ноговицын не справился с молдаванином Виктором Гуриным.