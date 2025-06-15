Белорусы завоевали пять медалей юношеского первенства Европы по борьбе

Итоговый результат нашей делегации составил пять наград (1−0−4). Победу на чемпионате Европы — U17 в категории до 57 кг одержала Полина Брагинец, бронзовыми призерами стали Нурана Асадли (до 43 кг), Варвара Алисеенко (до 61 кг), Анастасия Комонова (до 65 кг) и Наби Исмаил (до 51 кг). Всего участие в соревнованиях в Скопье приняли более 550 спортсменов.