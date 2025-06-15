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Белорусы завоевали пять медалей юношеского первенства Европы по борьбе

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Северной Македонии Скопье завершилось первенство Европы по борьбе среди атлетов до 17 лет с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Нашу команду на континентальном форуме представили 28 юных атлетов. Последним из белорусов на медаль турнира претендовал выступающий в весе до 92 кг Иван Воронько, но борец вольного стиля потерпел неудачу в схватке за бронзу.

Итоговый результат нашей делегации составил пять наград (1−0−4). Победу на чемпионате Европы — U17 в категории до 57 кг одержала Полина Брагинец, бронзовыми призерами стали Нурана Асадли (до 43 кг), Варвара Алисеенко (до 61 кг), Анастасия Комонова (до 65 кг) и Наби Исмаил (до 51 кг). Всего участие в соревнованиях в Скопье приняли более 550 спортсменов.