Садулаев стал семикратным чемпионом России по вольной борьбе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе, который прошел в Москве на «ВТБ Арене».
В финале весовой категории до 97 кг он победил Магомеда Курбанова и стал семикратным чемпионом страны. Бронза на счету Асланбека Сотиева и Сослана Джагаева.
Садулаеву 29 лет, он побеждал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы.
Результаты чемпионата России в других весовых категориях:
до 57 кг — 1. Муса Мехтиханов, 2. Амир Чамзын, 3. Абубакар Муталиев, Рамиз Гамзатов;
до 65 кг — 1. Ибрагим Ибрагимов, 2. Абасгаджи Магомедов, 3. Джамбулат Кизинов, Рамазан Ферзалиев;
до 70 кг — 1. Сайын Казырык, 2. Константин Капрынов, 3. Абдурахман Далгатов, Курбан Шираев;
до 74 кг — 1. Имам Ганишов, 2. Магома Дибиргаджиев, 3. Алан Кудзоев, Иналбек Шериев;
до 79 кг — 1. Ахмед Усманов, 2. Мохьмад Насирхаев, 3. Магомедмурад Яхьяев, Никита Сучков;
до 86 кг — 1. Ибрагим Кадиев, 2. Артур Найфонов, 3. Арслан Багаев, Аманула Расулов;
до 92 кг — 1. Аманула Гаджимагомедов, 2. Славик Наниев, 3. Юсуп-Хаджи Айдаев, Асхаб Саадуллаев;
до 125 кг — 1. Абдулла Курбанов, 2. Павел Кривцов, 3. Шамиль Мусаев, Игорь Овсянников.