Белоруска Ильясевич стала бронзовым призером юниорского ЧЕ по борьбе

Наша спортсменка поднялась на подиум в категории до 57 килограммов. В первом раунде Дарья прошла украинку Альбину Клефас (6:5), во втором круге победила Яну Петрович из Сербии (11:0), но в полуфинале минимально уступила шведке Тиндре Дальмир (2:3). В поединке за третье место Ильясевич не оставила шансов венгерке Анне Кубло — 12:3.