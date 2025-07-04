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Белоруска Ильясевич стала бронзовым призером юниорского ЧЕ по борьбе

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Ильясевич завоевала бронзовую медаль проходящего в Италии чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БФБ

Наша спортсменка поднялась на подиум в категории до 57 килограммов. В первом раунде Дарья прошла украинку Альбину Клефас (6:5), во втором круге победила Яну Петрович из Сербии (11:0), но в полуфинале минимально уступила шведке Тиндре Дальмир (2:3). В поединке за третье место Ильясевич не оставила шансов венгерке Анне Кубло — 12:3.