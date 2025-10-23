Ричмонд
Белоруска Демченко вышла в финал молодежного ЧМ по борьбе

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Демченко стала финалисткой чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БФБ

Наша спортсменка гарантировала медаль в весовой категории до 57 кг. На старте турнира Демченко прошла кубинку Яйнелис Санс, в четвертьфинале победила украинку Александру Хоменец, а в полуфинале справилась с турчанкой Эмине Чакмак. Противостоять Арине в пятничном финале будет олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира из Японии Акари Фудзинами, победная серия которой превысила 140 схваток.

Кроме того, 24 октября в утешительных турнирах за бронзу поборются белоруски Ксения Тереня (до 65 кг) и Виктория Радькова (до 68 кг). Светлана Котенко (до 50 кг) завершила выступления на стадии ⅛ финала. Также завтра выступления на молодежном чемпионате мира начнут наши Виктория Волк (до 53 кг), Владислава Кудин (до 59 кг) и Яна Третьяк (до 62 кг). Всего планетарный форум-U23 собрал около 700 борцов.