Россиянин Сефершаев победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянин Эмин Сефершаев стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента в Тиране.
Сефершаев первенствовал в весовой категории 55 кг, выиграв в финальной схватке у грузина Вахтанга Лолуа. Бронзовые медали разделили болгарин Штефан Григоров и Рашад Маммадов из Азербайджана.
Сефершаеву 28 лет, ранее он побеждал на чемпионатах Европы 2021 и 2025 годов в весовой категории до 55 кг. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира.
Турнир в Тиране продлится до 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).