Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Сефершаев победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянин Эмин Сефершаев стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента в Тиране.

Сефершаев первенствовал в весовой категории 55 кг, выиграв в финальной схватке у грузина Вахтанга Лолуа. Бронзовые медали разделили болгарин Штефан Григоров и Рашад Маммадов из Азербайджана.

Сефершаеву 28 лет, ранее он побеждал на чемпионатах Европы 2021 и 2025 годов в весовой категории до 55 кг. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира.

Турнир в Тиране продлится до 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).