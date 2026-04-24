Россиянки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по борьбе

Соревнования проходят в Албании.

Источник: РИА "Новости"

ТИРАНА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские спортсменки завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе. Соревнования проходят в Тиране.

Серебряными призерами стали Амина Танделова (весовая категория до 62 кг) и Алина Касабиева (до 65 кг). Обладательницами бронзовых наград стали Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Светлана Липатова (до 59 кг) и Кристина Братчикова (до 72 кг).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. В заключительные дни турнира награды разыграют борцы вольного стиля. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.