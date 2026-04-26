Россиянин Кадиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Россиянин Кадиев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в Тиране.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране.

В решающей схватке в весовой категории до 86 кг он победил бронзового призера чемпионатов мира и Европы Арсения Джиоева, представляющего Азербайджан. Бронзовыми призерами стали Евгений Михалчан из Молдавии и Владимир Гамкрелидзе из Грузии.

Кадиеву 22 года, он впервые завоевал золото чемпионата Европы.

Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).