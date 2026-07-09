Россияне выиграли медальный зачет в греко-римской борьбе на ЧЕ до 20 лет

В последний день соревнований по греко-римской борьбе на турнире россияне Заур Беслекоев и Илья Панютин взяли золотые медали. Беслекоев в финале весовой категории до 82 кг одолел белоруса Кирилла Валейского, а Панютин в категории до 60 кг выиграл финальный поединок у белоруса Расима Ибрагимова.