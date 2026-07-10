Цынгуева победила украинку в финале и выиграла ЧЕ по борьбе до 20 лет

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг Цынгуева одержала победу над украинкой Дианой Котвыцкой. Также золото в весовой категории до 65 кг завоевала россиянка Маргарита Салназарян, победившая в решающем поединке шведку Сагу Свенссон.