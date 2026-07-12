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ТАСС: борцу Садулаеву диагностировали частичный разрыв боковой связки колена

Спортсмен получил травме в схватке против американца Кайо Снайдера на турнире в Тбилиси.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону борцу Абдулрашиду Садулаеву диагностировали частичный разрыв боковой связки колена. Об этом ТАСС рассказал источник.

11 июля Садулаев уступил американцу Кайо Снайдеру на турнире лиги RAF в Тбилиси со счетом 4:5. По окончании схватки россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер.

«У Абдулрашида частичный разрыв боковой связки колена», — сказал собеседник агентства.

Садулаеву 30 лет, он также является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.