Снайдер назвал Садулаева величайшим борцом всех времен

«Абдулрашид Садулаев однажды сказал мне: “На ковре нет друзей”. Вчера мы были соперниками, но сегодня он мой друг. Двукратный олимпийский чемпион. Шестикратный чемпион мира. Он самый доминирующий борец всех времен. Величайший борец нашего поколения, и при этом он все еще продолжает выступать. Я уверен, что это была не последняя наша схватка», — написал Снайдер в Instagram*.