Садулаев рассказал, что разочарован дебютным поединком в RAF

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев рассчитывал на более благоприятный исход дебютного поединка в организации Real American Freestyle (RAF), однако рад тому, что травма оказалась незначительной. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.
11 июля Садулаев уступил американцу Кайлу Снайдеру на турнире лиги RAF в Тбилиси со счетом 4:5. По окончании схватки россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер. Как сообщал ТАСС, Садулаеву диагностирован частичный разрыв боковой связки колена, восстановление займет до полутора месяцев.
«Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали, но мы предполагаем, а Всевышний располагает, — написал Садулаев. — Все оказалось не так серьезно, как могло быть, восстановлюсь и вернусь еще сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз».
«Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки. Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов, ваша поддержка бесценна. И отдельная благодарность народу Грузии за теплый прием и гостеприимство. До скорой встречи на ковре», — заключил спортсмен.
Садулаеву 30 лет, он также является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. 30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом и четырехкратным победителем чемпионатов мира в этой же дисциплине. Спортсмены ранее четырежды боролись друг против друга. В финале чемпионата мира 2017 года победу одержал Снайдер, в решающих схватках мировых первенств 2018 и 2021 годов, а также Олимпиады-2021 выигрывал Садулаев.