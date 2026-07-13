Садулаев рассказал, что разочарован дебютным поединком в RAF

«Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки. Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов, ваша поддержка бесценна. И отдельная благодарность народу Грузии за теплый прием и гостеприимство. До скорой встречи на ковре», — заключил спортсмен.