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Масленникова завоевала бронзу на юниорском ЧМ по спортивной борьбе

Дарья Масленникова стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по борьбе.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россиянка Дарья Масленникова завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет в Баку.

Масленникова стала третьей в весовой категории до 43 кг.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.