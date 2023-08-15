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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок NFL, по чьей жизни сняли оскароносный фильм, обвинил опекунов в мошенничестве

Бывший игрок клубов Национальной футбольной лиги Майкл Оэр, чье предполагаемое усыновление из крайней нищеты богатой белой семьей показали в фильме 2009 года «Невидимая сторона», подал петицию в суд Теннесси с обвинениями в том, что центральным элементом этой истории была ложь, придуманная опекунами для обогащения, сообщает ESPN.

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Источник: AFP 2023

В петиции, поданной в суд по наследственным делам округа Шелби, штат Теннесси, утверждается, что Шон и Ли Энн Туохи, которые взяли Оэра в свой дом, когда он был старшеклассником, никогда не усыновляли его. Вместо этого менее чем через три месяца после того, как Оэру исполнилось 18 лет пара обманом заставила его подписать документ, делающий их его опекунами, что давало им юридические полномочия заключать коммерческие сделки от его имени.

В петиции также утверждается, что Туохи использовали свою власть, чтобы заключить сделку, по которой им и двум их детям были выплачены миллионы долларов в виде гонораров за оскароносный фильм, заработавший более 300 миллионов долларов, в то время как Оэр ничего не получил за свою историю.

«Невидимая сторона» — спортивная драма режиссера Джона Ли Хэнкока, вышедшая на экраны в 2009 году. Фильм был номинирован на премию «Оскар», а Сандра Буллок получила премию в номинации «Лучшая актриса».

Майкл Оэр выступал на позиции оффенсив тэкл за клубы НФЛ «Балтимор Рэйвенс», «Теннесси Тайтенс» и «Каролина Пантерз». В феврале 2013 года он стал победителем Супербоула в составе «Балтимора», который в 2009‑м выбрал его в первом раунде драфта.

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