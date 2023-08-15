Экс-игрок NFL, по чьей жизни сняли оскароносный фильм, обвинил опекунов в мошенничестве

В петиции, поданной в суд по наследственным делам округа Шелби, штат Теннесси, утверждается, что Шон и Ли Энн Туохи, которые взяли Оэра в свой дом, когда он был старшеклассником, никогда не усыновляли его. Вместо этого менее чем через три месяца после того, как Оэру исполнилось 18 лет пара обманом заставила его подписать документ, делающий их его опекунами, что давало им юридические полномочия заключать коммерческие сделки от его имени.

В петиции также утверждается, что Туохи использовали свою власть, чтобы заключить сделку, по которой им и двум их детям были выплачены миллионы долларов в виде гонораров за оскароносный фильм, заработавший более 300 миллионов долларов, в то время как Оэр ничего не получил за свою историю.

«Невидимая сторона» — спортивная драма режиссера Джона Ли Хэнкока, вышедшая на экраны в 2009 году. Фильм был номинирован на премию «Оскар», а Сандра Буллок получила премию в номинации «Лучшая актриса».