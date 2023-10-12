Игрок в американский футбол показал ожоги лица после несчастного случая

После инцидента и полученных повреждений Дэвид Нжоку появлялся на публике только в маске.

Источник: Соцсети

Футболист запустил в продажу линию одежды со своим изображением в маске. По словам спортсмена, часть дохода он направит в Американскую ожоговую ассоциацию, которая занимается лечением и изучением ожогов.

Источник: Соцсети

«Я хочу использовать свою платформу, чтобы привлечь внимание к слишком распространенной проблеме», — написал Нжоку в своих социальных сетях.