Игрок в американский футбол показал ожоги лица после несчастного случая
Игрок «Кливленд Браунс» Дэвид Нжоку в сентябре спортсмен получил ожоги лица и руки, когда попытался разжечь огонь.
Игрок «Кливленд Браунс» Дэвид Нжоку в сентябре спортсмен получил ожоги лица и руки, когда попытался разжечь огонь.
После инцидента и полученных повреждений Дэвид Нжоку появлялся на публике только в маске.
Футболист запустил в продажу линию одежды со своим изображением в маске. По словам спортсмена, часть дохода он направит в Американскую ожоговую ассоциацию, которая занимается лечением и изучением ожогов.
«Я хочу использовать свою платформу, чтобы привлечь внимание к слишком распространенной проблеме», — написал Нжоку в своих социальных сетях.
Дэвиду Нжоку 27 лет, он выступает за кливлендский клуб с 2017 года, когда клуб выбрал его в первом раунде драфта.