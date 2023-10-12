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19:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок в американский футбол показал ожоги лица после несчастного случая

Игрок «Кливленд Браунс» Дэвид Нжоку в сентябре спортсмен получил ожоги лица и руки, когда попытался разжечь огонь.

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Источник: Reuters

После инцидента и полученных повреждений Дэвид Нжоку появлялся на публике только в маске.

Источник: Соцсети

Футболист запустил в продажу линию одежды со своим изображением в маске. По словам спортсмена, часть дохода он направит в Американскую ожоговую ассоциацию, которая занимается лечением и изучением ожогов.

Источник: Соцсети

«Я хочу использовать свою платформу, чтобы привлечь внимание к слишком распространенной проблеме», — написал Нжоку в своих социальных сетях.

Дэвиду Нжоку 27 лет, он выступает за кливлендский клуб с 2017 года, когда клуб выбрал его в первом раунде драфта.

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