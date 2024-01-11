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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Выигравший шесть Супербоулов тренер покинул клуб НФЛ «Пэтриотс»

Легендарный тренер команды НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик покинул свой пост спустя 24 года сотрудничества, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Как сообщает источник, Беличик и «Пэтриотс» официально объявят о прекращении сотрудничества в четверг. Владелец команды Роберт Крафт и Беличик провели большую часть недели, встречаясь и обсуждая, как каждая из сторон хочет действовать дальше. Отмечается, что никаких конфликтов и разногласий не было, и в итоге продуктивные переговоры привели к обоюдному решению, которое устроило обе стороны.

71-летний Беличик покинет «Нью-Инглэнд» с 333 победами в карьере (включая плей-офф), занимая второе место в истории после Дона Шулы с его 347 победами.

Он привел команду к шести победам в Супербоуле. Также в резюме Беличика есть такие отметки:

— 17 титулов чемпионов дивизионов — больше всех в истории НФЛ среди главных тренеров;

— Девять чемпионств в конференциях — больше всего у главного тренера в эпоху Супербоулов;

— 12 выступлений в Супербоуле (включая время работы в качестве ассистента);

— 21 победный сезон в качестве главного тренера, что уступает только четырем тренерам НФЛ.

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