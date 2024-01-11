Выигравший шесть Супербоулов тренер покинул клуб НФЛ «Пэтриотс»

Как сообщает источник, Беличик и «Пэтриотс» официально объявят о прекращении сотрудничества в четверг. Владелец команды Роберт Крафт и Беличик провели большую часть недели, встречаясь и обсуждая, как каждая из сторон хочет действовать дальше. Отмечается, что никаких конфликтов и разногласий не было, и в итоге продуктивные переговоры привели к обоюдному решению, которое устроило обе стороны.

71-летний Беличик покинет «Нью-Инглэнд» с 333 победами в карьере (включая плей-офф), занимая второе место в истории после Дона Шулы с его 347 победами.

Он привел команду к шести победам в Супербоуле. Также в резюме Беличика есть такие отметки:

— 17 титулов чемпионов дивизионов — больше всех в истории НФЛ среди главных тренеров;

— Девять чемпионств в конференциях — больше всего у главного тренера в эпоху Супербоулов;

— 12 выступлений в Супербоуле (включая время работы в качестве ассистента);