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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Ким Кардашьян после шестимесячного романа рассталась с Бекхэмом

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассталась со звездным игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Бывшая жена Канье Уэста встречалась с 31-летним спортсменом с сентября прошлого года. Звездная пара неоднократно была замечена на светских мероприятиях. Также они вместе посетили Супербоул, который прошел в феврале в Лас-Вегасе. Последний раз Кардашьян и Бекхэма видели вместе две недели назад на вечеринке по случаю вручения «Оскара».

О причинах расставания звездной пары не сообщается, однако по сообщениям инсайдеров причиной разлада стало желание Кардашьян завести ребенка. Телезвезда воспитывает четверых детей от Канье Уэста: десятилетнюю Норт, восьмилетнего Сейнта, шестилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма. У Оделла есть двухлетний сын от бывшей жены Лорен Вуд.

Примечательно, что в 2016 году у Бекхэма были непродолжительные отношения с Хлои Кардашьян — младшей сестрой Ким.

Оделл Бекхэм является один из самых медийных игроков в американский футбол. Он выступает на позиции принимающего и в 2022 году выиграл Супербоул в составе «Лос-Анджелес Рэмс». В прошлом сезоне 31-летний футболист выступал за «Балтимор Рэйвенс». Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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