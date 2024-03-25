Ким Кардашьян после шестимесячного романа рассталась с Бекхэмом

Бывшая жена Канье Уэста встречалась с 31-летним спортсменом с сентября прошлого года. Звездная пара неоднократно была замечена на светских мероприятиях. Также они вместе посетили Супербоул, который прошел в феврале в Лас-Вегасе. Последний раз Кардашьян и Бекхэма видели вместе две недели назад на вечеринке по случаю вручения «Оскара».

О причинах расставания звездной пары не сообщается, однако по сообщениям инсайдеров причиной разлада стало желание Кардашьян завести ребенка. Телезвезда воспитывает четверых детей от Канье Уэста: десятилетнюю Норт, восьмилетнего Сейнта, шестилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма. У Оделла есть двухлетний сын от бывшей жены Лорен Вуд.

Примечательно, что в 2016 году у Бекхэма были непродолжительные отношения с Хлои Кардашьян — младшей сестрой Ким.