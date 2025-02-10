10 лучших шоу во время перерыва Супербоула

«Это выступление стало гораздо более известным через годы после его трагической смерти в 2016 году. Пока он был жив, он запрещал выкладывать свои выступления в сеть, поэтому вы не могли найти его даже на YouTube. Но после смерти это шоу по праву стало называться легендарным моментом Принца. Абсолютное мастерство. Абсолютная крутость. Абсолютный Принц», — журнал Rolling Stone.