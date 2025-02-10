10 лучших шоу во время перерыва Супербоула

В перерыве Супербоула, который называется Halftime Show, выступают артисты мирового уровня. В этом году сольное шоу представил рэпер Кендрик Ламар. Посмотрим на подборку лучших Halftime Show в истории по версии издания The Athletic.
10 место — Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliot and Left Shark
В 2015 году хедлайнером шоу в перерыве Super Bowl XLIX стала певица Кэти Перри, а в качестве специальных гостей выступили рок-музыкант Ленни Кравиц и рэп-исполнительница Мисси Эллиот. Шоу посмотрели более 118 миллионов человек.
Победителем Super Bowl XLIX стала команда «Нью Инглэнд Пэтриотс» с легендарным квотербеком Томом Брэди в составе. В матче за Кубок Ломбарди они обыграли «Сиэтл Сихокс» со счетом 28:24.
9 место — Rihanna
В 2023 году в перерыве Super Bowl LVII впервые за пять лет выступила певица Рианна. В последний раз она выходила на сцену на вручении премии Грэмми в 2018 году. Концерт посмотрели более 121 миллиона человек и оно установило рекорд по просмотрам на тот момент.
Победителем Super Bowl LVII стала команда «Канзас-Сити Чифс», обыгравшая «Филадельфию Иглз» со счетом 38:35.
8 место — Madonna, Nicki Minaj, M.I.A., LMFAO, CeeLo Green
В 2012 году в перерыве Super Bowl XLVI хедлайнером была Мадонна, которая стала второй в истории Halftime Show главной исполнительницей, после Дайаны Росс в 1996 году. В качестве приглашенных артистов к Мадонне присоединились рэп-исполнительницы Ники Минаж и M.I.A, группа LMFAO и певец Си Ло Грин.
Победителем Super Bowl XLVI стала команда «Нью-Йорк Джайентс», выиграв у «Нью Инглэнд Пэтриотс» со счетом 21:17.
7 место — Shakira, Bad Bunny and Jennifer Lopez
В 2020 году хедлайнерами шоу в перерыве Super Bowl LIV стали Дженнифер Лопес и Шакира. В качестве приглашенного артиста с девушками выступил певец Бэд Банни.
Победителем Super Bowl LIV стала команда «Канзас-Сити Чифс», которая обыграла «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 31:20.
6 место — Bruno Mars and Red Hot Chili Peppers
В 2014 году хедлайнером шоу в перерыве Super Bowl XLVIII стал певец Бруно Марс, а специальным гостем были рок-группа «Ред Хот Чили Пепперс». Выступление артистов посмотрели более 115 миллионов зрителей, установив рекорд на тот момент.
Победителем Super Bowl XLVIII стала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая «Денвер Бронкос» с разгромным счетом 43:8.
5 место — Michael Jackson
В 1993 году в перерыве Super Bowl XXVI выступил Майкл Джексон. Только в США шоу посмотрели более 113 миллионов человек, а если прибавить мировую аудиторию, то количество зрителей превысило 1,3 миллиарда.
Победителем Super Bowl XXVI стала команда «Даллас Ковбойз», которая была сильнее «Баффало Биллс» (52:17).
4 место — Beyonce, Destiny's Child
В 2013 году хедлайнером шоу в перерыве Super Bowl XLVII стала Бейонсе, а в качестве специальных гостей появились Келли Роуленд и Мишель Уильямс, с которыми ранее Бейонсе выступала в успешной группе Destiny's Child. Перфоманс посмотрели более 110 миллионов зрителей.
Победителем Super Bowl XLVII стала команда «Балтимор Рейвенс», обыгравшая «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 34:31.
3 место — U2
В 2002 году хедлайнером шоу в перерыве Super Bowl XXXVI стала ирландская рок-группа U2. Она исполнила несколько песен, отдав дань памяти жертвам, которые погибли при теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Шоу посмотрели более 80 миллионов зрителей.
Победителем Super Bowl XXXVI стала команда «Нью Инглэнд Пэтриотс», обыграв «Сент-Луис Рэмс» со счетом 20:17.
2 место — Dr.Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige and Eminem
В 2022 году хедлайнерами шоу в перерыве Super Bowl LVI стали рэперы Доктор Дре, Снуп Дог, Кендрик Ламар, 50 Cent, Эминем и певица Мэри Джей Блайдж. Это шоу стало первым в истории Halftime show, полностью сосредоточенном на хип-хоп музыке. Концерт в среднем посмотрели более 103 миллионов человек.
Победителем Super Bowl LVI стала команда «Лос-Анджелес Рэмс», которая на домашнем стадионе обыграла «Цинциннати Бенгалс» со счетом 23:20.
1 место — Prince
В 2007 году хедлайнером шоу в перерыве Super Bowl XLI стал певец Принс. Его выступление считается величайшим в истории. Музыкант выступал под дождем.
«Это выступление стало гораздо более известным через годы после его трагической смерти в 2016 году. Пока он был жив, он запрещал выкладывать свои выступления в сеть, поэтому вы не могли найти его даже на YouTube. Но после смерти это шоу по праву стало называться легендарным моментом Принца. Абсолютное мастерство. Абсолютная крутость. Абсолютный Принц», — журнал Rolling Stone.
Победителем Super Bowl XLI стала команда «Индианаполис Колтс», обыгравшая «Чикаго Беарз» со счетом 29:17.