Игроки НФЛ смогут выступить на Олимпиаде-2028

«Для любого спортсмена представлять свою страну на Олимпиаде — невероятная честь. Это вершина мирового спорта. Я сам видел, сколько энтузиазма вызвало включение флаг-футбола в Олимпиаду у игроков НФЛ. Мы в восторге, что у них теперь будет такая возможность», — сказал комиссар НФЛ Роджер Гуделл.