Игроки НФЛ смогут выступить на Олимпиаде-2028

Решение было принято на весеннем совещании владельцев. Согласно утвержденной резолюции, от каждой команды смогут выступить однин американский и один иностранный игрок, если таковой есть в клубе. Все участники будут отобраны национальными олимпийскими комитетами стран — по десять человек на сборную.
В олимпийском турнире по флаг-футболу примут участие по шесть мужских и женских сборных. Команды будут играть в формате пять на пять.
«Для любого спортсмена представлять свою страну на Олимпиаде — невероятная честь. Это вершина мирового спорта. Я сам видел, сколько энтузиазма вызвало включение флаг-футбола в Олимпиаду у игроков НФЛ. Мы в восторге, что у них теперь будет такая возможность», — сказал комиссар НФЛ Роджер Гуделл.
Флаг-футбол — разновидность американского футбола с минимальным контактом. Вместо того, чтобы сбить игрока соперника, обороняющаяся команда должна сорвать флаг с игрока, владеющего мячом. Также во флаг-футболе игроки не используют традиционную для американского футбола защитную экипировку.
Чемпионаты мира по флаг-футболу проводятся раз в два года, начиная с 2002 года. США является самой титулованной сборной в этом виде спорта: мужская команда выиграла пять последних турниров, женская — три. При этом игроки НФЛ в данном турнире участие не принимают.
В 2023 году флаг-футбол стал неотъемлемой частью Про Боула (Матча всех звезд НФЛ). Таким образом НФЛ решила популяризировать новый вид спорта и снизить риск травм среди игроков.
В октябре того же года МОК включил флаг-футбол, а также крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.