Футболист НФЛ получил огнестрельное ранение в центре Нью-Йорка

Корнербек НФЛ Крис Бойд был тяжело ранен в центре Манхэттена после конфликта c неизвестными.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Инцидент произошел возле одного из ресторанов Манхэттена в ночь на воскресенье, 16 ноября. 29-летний спортсмен вступил в словесный конфликт с неизвестными, после чего они дважды выстрелили ему в живот и немедленно скрылись с места преступления на внедорожнике.

Бойд был доставлен в больницу Бельвью, где врачи сумели стабилизировать его состояние, однако игрок остается в критическом состоянии и продолжает бороться за жизнь.

По данным полиции Нью‑Йорка, преступники до сих пор не задержаны, а свидетели пока отказываются сотрудничать со следствием.

Бойд перешел в «Нью‑Йорк Джетс» в марте этого года, подписав с клубом однолетний контракт. В тренировочном лагере он получил травму плеча, из-за которой не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

Ранее Бойд выступал за «Миннесоту Вайкингс», «Аризону Кардиналс» и «Хьюстон Тексанс». В общей сложности он провел в НФЛ 88 матчей.