Умер легкоатлет, первым пробежавший 100 м менее чем за 10 секунд
Двукратный олимпийский чемпион американец Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни.
Двукратный олимпийский чемпион американец Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни.
Умер Джим Хайнс, вошедший в историю, как первый человек, пробежавший стометровку быстрее 10 секунд.
На Олимпийских играх в Мехико 1968 года Хайнс пробежал стометровку за 9,95 секунды и завоевал золотую медаль. Его мировой рекорд продержался почти 15 лет и был побит Кэлвином Смитом в 1983 году. Сейчас мировой рекорд на дистанции 100 метров принадлежит знаменитому спринтеру из Ямайки Усэйну Болту — 9,58.
Также в Мехико Джим Хайнс победил в эстафете 4×100 м.
Интересно, что в том же 1968 году Хайнс был выбран на драфте Национальной футбольной лиги под общим 146-м номером клубом «Майами Долфинс». За клуб из Флориды спринтер провел один сезон, сыграв 10 матчей.