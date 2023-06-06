Умер легкоатлет, первым пробежавший 100 м менее чем за 10 секунд

Умер Джим Хайнс, вошедший в историю, как первый человек, пробежавший стометровку быстрее 10 секунд.

На Олимпийских играх в Мехико 1968 года Хайнс пробежал стометровку за 9,95 секунды и завоевал золотую медаль. Его мировой рекорд продержался почти 15 лет и был побит Кэлвином Смитом в 1983 году. Сейчас мировой рекорд на дистанции 100 метров принадлежит знаменитому спринтеру из Ямайки Усэйну Болту — 9,58.

Также в Мехико Джим Хайнс победил в эстафете 4×100 м.