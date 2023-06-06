Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
72
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Все события
13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер легкоатлет, первым пробежавший 100 м менее чем за 10 секунд

Двукратный олимпийский чемпион американец Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни.

Наверх
Источник: AP 2022

Умер Джим Хайнс, вошедший в историю, как первый человек, пробежавший стометровку быстрее 10 секунд.

На Олимпийских играх в Мехико 1968 года Хайнс пробежал стометровку за 9,95 секунды и завоевал золотую медаль. Его мировой рекорд продержался почти 15 лет и был побит Кэлвином Смитом в 1983 году. Сейчас мировой рекорд на дистанции 100 метров принадлежит знаменитому спринтеру из Ямайки Усэйну Болту — 9,58.

Также в Мехико Джим Хайнс победил в эстафете 4×100 м.

Интересно, что в том же 1968 году Хайнс был выбран на драфте Национальной футбольной лиги под общим 146-м номером клубом «Майами Долфинс». За клуб из Флориды спринтер провел один сезон, сыграв 10 матчей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира по тхэквондо запретили носить талисманы в виде...
Анастасия Павлюченкова проиграла в 1/4 финала на «Ролан Гаррос»
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь