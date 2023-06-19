Легкоатлет из России получил два года колонии

Чемпион России по бегу Александр Хютте приговорен к 2 годам колонии за нападение на соседа в парадной многоквартирного дома в Петербурге, сообщает РИА Новости.

23 мая 2022 года в парадной дома на Приморском проспекте города были избиты мужчина и женщина. По подозрению в совершении преступления задержали Александра Хютте. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Пострадавший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи отпущена домой.

«Суд назначил Хютте наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы судов. Также суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 221 рубль, в счет возмещения морального вреда — 450 тысяч рублей.