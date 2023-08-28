Байлз в 8-й раз стала чемпионкой США в личном многоборье, установив рекорд
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз установила рекорд по победам на чемпионатах США в многоборье среди женщин и мужчин.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз установила рекорд по победам на чемпионатах США в многоборье среди женщин и мужчин.
На чемпионате США по спортивной гимнастике в калифорнийском Сан-Хосе Симона Байлз в восьмой раз стала абсолютной чемпионкой. Благодаря этому Байлз побила рекорд Альфреда Йохима, который семь раз побеждал в многоборье на чемпионатах США в 1920-х и 1930-х годах.
Также 26-летняя гимнастка стала самой возрастной спортсменкой, которая побеждала на турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Линде Метени-Малвихилл, которая заняла первое место в 1971 году в возрасте 24 лет и 100 дней.
В 2023 году американка вернулась в спорт после двухлетней паузы. Летом 2021 года Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, с вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Симона Байлз выиграла четыре золотые медали в личном и командном многоборье, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке.