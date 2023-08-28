Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
22:30
Райо Вальекано
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик
Бетис
42
Все события
Фоторепортажи
20Великий Буффон
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Байлз в 8-й раз стала чемпионкой США в личном многоборье, установив рекорд

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз установила рекорд по победам на чемпионатах США в многоборье среди женщин и мужчин.

Наверх
Источник: Reuters

На чемпионате США по спортивной гимнастике в калифорнийском Сан-Хосе Симона Байлз в восьмой раз стала абсолютной чемпионкой. Благодаря этому Байлз побила рекорд Альфреда Йохима, который семь раз побеждал в многоборье на чемпионатах США в 1920-х и 1930-х годах.

Также 26-летняя гимнастка стала самой возрастной спортсменкой, которая побеждала на турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Линде Метени-Малвихилл, которая заняла первое место в 1971 году в возрасте 24 лет и 100 дней.

В 2023 году американка вернулась в спорт после двухлетней паузы. Летом 2021 года Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, с вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Симона Байлз выиграла четыре золотые медали в личном и командном многоборье, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-чемпион мира по боксу выбежал на поле во время матча АПЛ,...
Игрок НХЛ объявил о завершении карьеры из-за семи сотрясений мозга
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь