Байлз в 8-й раз стала чемпионкой США в личном многоборье, установив рекорд

На чемпионате США по спортивной гимнастике в калифорнийском Сан-Хосе Симона Байлз в восьмой раз стала абсолютной чемпионкой. Благодаря этому Байлз побила рекорд Альфреда Йохима, который семь раз побеждал в многоборье на чемпионатах США в 1920-х и 1930-х годах.

Также 26-летняя гимнастка стала самой возрастной спортсменкой, которая побеждала на турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Линде Метени-Малвихилл, которая заняла первое место в 1971 году в возрасте 24 лет и 100 дней.

В 2023 году американка вернулась в спорт после двухлетней паузы. Летом 2021 года Байлз на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, с вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.