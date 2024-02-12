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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в возрасте 24 лет

Кенийский легкоатлет Келвин Киптум погиб в автокатастрофе вместе со своим тренером.

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Источник: Reuters

Обладатель мирового рекорда в марафоне кенийский легкоатлет Келвин Киптум ушел из жизни в возрасте 24 лет.

Как сообщает Nation Africa, легкоатлет и его тренер Джервейс Хакизимана попали в ДТП в регионе Кении Каптагат. По словам начальника полиции района Эльгейо, Киптум не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его тренер погибли на месте. Еще один пассажир — девушка — получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Источник: Reuters

8 октября 2023 года Киптум выиграв Чикагский марафон с результатом 2:00:35 и побил мировой рекорд своего соотечественника Элиуда Кипчоге.

Также в 2023 году Киптум победил в еще одном крупном соревновании — в Лондонском марафоне. Всемирная легкоатлетическая ассоциация ратифицировала мировой рекорд на прошлой неделе. Ранее марафонец был включен в сборную Кении для участия в Олимпийских играх в Париже.

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