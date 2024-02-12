Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в возрасте 24 лет

Обладатель мирового рекорда в марафоне кенийский легкоатлет Келвин Киптум ушел из жизни в возрасте 24 лет.

Как сообщает Nation Africa, легкоатлет и его тренер Джервейс Хакизимана попали в ДТП в регионе Кении Каптагат. По словам начальника полиции района Эльгейо, Киптум не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его тренер погибли на месте. Еще один пассажир — девушка — получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

8 октября 2023 года Киптум выиграв Чикагский марафон с результатом 2:00:35 и побил мировой рекорд своего соотечественника Элиуда Кипчоге.