Врача в США приговорили к тюремному сроку по «закону Родченкова»

Американский врач Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга. Лира проведет в заключении три месяца, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.

Следствие доказало, что врач снабжал запрещенными препаратами как минимум двух легкоатлетов из Нигерии — Дивайна Одудура и Блессинг Окагбаре.

«Сегодняшний приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового “закона Родченкова” влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы. Это послание особенно важно в этом году в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Париже. Необходимо, чтобы те, кто поддается искушению снабжать олимпийцев препаратами, улучшающими спортивные результаты, понимали всю серьезность своих действий», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.