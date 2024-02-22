Врача в США приговорили к тюремному сроку по «закону Родченкова»
Эрик Лира признался, что снабжал запрещенными веществами спортсменов из Нигерии.
Эрик Лира признался, что снабжал запрещенными веществами спортсменов из Нигерии.
Американский врач Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга. Лира проведет в заключении три месяца, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.
Следствие доказало, что врач снабжал запрещенными препаратами как минимум двух легкоатлетов из Нигерии — Дивайна Одудура и Блессинг Окагбаре.
«Сегодняшний приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового “закона Родченкова” влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы. Это послание особенно важно в этом году в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Париже. Необходимо, чтобы те, кто поддается искушению снабжать олимпийцев препаратами, улучшающими спортивные результаты, понимали всю серьезность своих действий», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.
Это первый приговор по подписанному в 2020 году Дональдом Трампом «закону Родченкова», предусматривающему уголовное преследование за допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства и бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.