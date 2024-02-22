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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Врача в США приговорили к тюремному сроку по «закону Родченкова»

Эрик Лира признался, что снабжал запрещенными веществами спортсменов из Нигерии.

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Источник: РИА "Новости"

Американский врач Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга. Лира проведет в заключении три месяца, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.

Следствие доказало, что врач снабжал запрещенными препаратами как минимум двух легкоатлетов из Нигерии — Дивайна Одудура и Блессинг Окагбаре.

«Сегодняшний приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового “закона Родченкова” влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы. Это послание особенно важно в этом году в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Париже. Необходимо, чтобы те, кто поддается искушению снабжать олимпийцев препаратами, улучшающими спортивные результаты, понимали всю серьезность своих действий», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Это первый приговор по подписанному в 2020 году Дональдом Трампом «закону Родченкова», предусматривающему уголовное преследование за допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства и бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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